Wissenschaft

Die Bremer Senatorin Eva Quante-Brandt (SPD) hat turnusmäßig den Vorsitz der Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern übernommen. Ihre Stellvertreterin ist jetzt Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU), wie die Konferenz am Montag in Bonn mitteilte.

Bonn/Berlin/Bremen. Beide waren im Oktober gewählt worden, sie wechseln sich im Vorsitz ab. Quante-Brandt ist Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz in Bremen. In der Wissenschaftskonferenz wirken Bund und Länder bei der Forschungsförderung zusammen. Am 7. April soll es in der ersten Sitzung dieses Jahres um das Thema Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung gehen.

dpa