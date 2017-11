Wissenschaftspreis für Hörforscher und Mikrobiologin

Wissenschaft

Der Mediziner und Neurowissenschaftler Tobias Moser und die Mikrobiologin Claudia Gallert haben den mit je 25 000 Euro dotierten Wissenschaftspreis Niedersachsen erhalten.

Hannover/Göttingen. Mosers Forschungsarbeiten an der Universitätsmedizin Göttingen hätten entscheidend zum Verständnis der grundlegenden Mechanismen des Hörens und der Schwerhörigkeit beigetragen, teilte das Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit. Gallert hat an der Hochschule Emden/Leer zwei Schwerpunkte: Zum einen forscht sie zu den Stoffwechselprozessen in technischen Systemen wie Biogasanlagen, zum anderen zum Thema Antibiotika-Resistenzen.

Der mit 20 000 Euro dotierte Preis für den besten Nachwuchswissenschaftler ging an Marion Silies, ebenfalls von der Universitätsmedizin Göttingen. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den neuronalen Grundlagen des Sehens. Darüber hinaus wurden fünf Studentinnen und Studenten für ihre fachlichen Leistungen und ihr gesellschaftliches Engagement mit je 2500 Euro geehrt.

Die mit insgesamt 82 500 Euro dotierte Auszeichnung wurde zum elften Mal vergeben. Die Preisträger wurden von den niedersächsischen Hochschulen vorgeschlagen, die Auswahl übernahm die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen.

dpa