Wissenschaft beim Bier in der Kneipe

Szene

Beim Bierchen in der Kneipe kann man was lernen - zumindest donnerstags in Bremen und Bremerhaven. Dann halten dort Wissenschaftler kurze Vorträge zum Beispiel über Raumfahrtforschung, hoch-auflösende Mikroskope, Bienen oder Wein.

Bremen. "Science goes Public" heißt die Veranstaltungsreihe, die es in Bremerhaven seit 2015 und nun auch in Bremen gibt. Dabei sollen die Wissenschaftler 20, höchstens 30 Minuten locker über ihre Arbeit sprechen, sagt Organisator Michael Gerber. "Das ist ganz bewusst kein abendfüllendes Programm." Danach können die Gäste noch bei einem Bier am Tresen mit dem Experten plaudern.

Auch in Hamburg kann man bei "Wissen vom Fass" einmal in Jahr in rund 50 Kneipen und Bars den neusten Ergebnissen aus der Wissenschaft lauschen. In Karlsruhe war dies im Sommer bei "Wissensdurst" während eines Wissenschaftsfestivals möglich. Eine regelmäßige Veranstaltungsreihe gibt es nach Angaben von Gerber aber nur im Land Bremen. Jeden Herbst und jedes Frühjahr verlassen Forscher an sechs Donnerstagen hintereinander ihre Institute und Labore, um ihre Projekte anschaulich vorzustellen. 23 Lokale beteiligen sich in diesem Herbst ab 12. Oktober bis 23. November.

dpa