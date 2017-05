Regierung

Erst ging es um die Gestaltung einer Internetseite, dann um die Moderation einer Veranstaltungsreihe: In zwei Fällen soll das Wirtschaftsministerium bei Auftragsvergaben nicht korrekt gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet.

Hannover. Ungereimtheiten bei der Vergabe von zwei Aufträgen bringen das niedersächsische Wirtschaftsministerium unter Druck. Nachdem zunächst eine Mauschelei beim Vergabeverfahren für eine Internetseite bekanntgeworden war, hat Minister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch im Landtag Fehler in einem weiteren Fall eingeräumt. Er habe seinen Pressesprecher deswegen für die Dauer der Aufklärung mit anderen Aufgaben betraut, sagte Lies. Vertreter von CDU und FDP sprachen von einem "Bauernopfer" und forderten weitergehende personelle Konsequenzen. Nun hat sich die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und Erittlungen aufgenommen.

Der zweite Vorfall steht im Zusammenhang mit einer Städte-Tour zur Elektromobilität 2015. Das Ministerium suchte nach Worten von Lies einen Radiosender für die Moderation der Veranstaltungsreihe. Drei private Rundfunksender seien aufgefordert worden, ein Angebot abzugeben. Lies sagte, bereits vor der Ausschreibung habe sein Pressesprecher mehrere Gespräche mit einem Sender geführt. Dieser Sender bekam dann auch den Zuschlag. Und das, obwohl sein Angebot mit 14 500 Euro preislich in der Mitte lag - in der Ausschreibung hatte es geheißen, das günstigste Angebot werde berücksichtigt.

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge sagte am Mittwoch, die Behörde habe aufgrund der "massiven Berichterstattung" ein Verfahren eingeleitet. "Das ist keine Vorverurteilung." Es bestehe ein Anfangsverdacht auf wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen, sagte er. Das Politikjournal "Rundblick" hatte zuerst hierüber berichtet. Danach wird gegen Staatssekretärin Daniela Behrens und gegen Unbekannt ermittelt. Die Staatsanwaltschaft sei vom Gesetz gezwungen, bei Hinweisen auf mögliche Straftaten Ermittlungen aufzunehmen, sagte Klinge.

Nach Angaben von Wirtschaftsminister Lies hatte sein Sprecher argumentiert, der von ihm favorisierte Radiosender wolle einen bekannten Moderator einsetzen. Das für Vergaben zuständige Referat warnte zwar in einer internen Mail, dass dies vergaberechtlich nicht tragfähig sei. Daraufhin wurden in den beiden anderen Angeboten Formfehler entdeckt. Am Ende blieb es bei der Entscheidung.

Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass Staatssekretärin Daniela Behrens (SPD) für die Gestaltung einer Internet-Seite Vorab-Gespräche mit einer Agentur geführt hatte, die später den Auftrag bekam. Lies sagte, beide Verfahren seien unabhängig voneinander. Das Ministerium arbeite die Fehler auf und werde dem Landtag Akteneinsicht ermöglichen. Außerdem prüfe man die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle im Ministerium, wie sie in vielen Landkreisen bereits bestehe.

Den Vertretern von CDU und FDP reichten diese Erklärungen nicht. "Es geht hier doch nicht um Formfehler. Sie haben bewusst Vergabeverfahren fingiert, damit ein bestimmter Anbieter den Zuschlag erhält", sagte der FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Auch sein Fraktionskollege Jörg Bode sah die Verantwortung direkt beim Minister. "Der Pressesprecher, den Sie jetzt als Bauernopfer vorschieben, ist ein einfacher Mitarbeiter ihres Ministerbüros." Der CDU-Abgeordnete Uwe Schünemann sah den Sprecher ebenfalls als Bauernopfer. "Das ist eine Affäre Lies - das ist jetzt schon klar."

dpa