Wirtschaftsminister Lies kritisiert privaten A7-Ausbau

Lastwagen und Autos fahren über die Autobahn 7 an einem Leitpfosten vorbei. © Swen Pförtner

Verkehr

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hat erneut den Ausbau von Bundesautobahnen durch private Investoren kritisiert. Anlass ist der am Dienstag vollzogene erste Spatenstich für die Erweiterung eines A7-Teilstücks in Südniedersachsen auf sechs Spuren.

Nörten-Hardenberg. Verkehrsprojekte in sogenannter öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) seien nicht immer schneller und nicht immer billiger, sagte Lies und verwies auf die Probleme des Betreiber-Konsortiums "A1 mobile". Dem Konsortium, das als erster Privatinvestor in Niedersachsen einen Abschnitt der A1 ausgebaut hat, droht die Insolvenz. Als zweites Autobahn-Teilstück wird nun der 29 Kilometer lange A7-Abschnitt zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen durch private Investoren ausgebaut. Das Konsortium mit dem Namen "Via Niedersachsen" erhält dafür 30 Jahre lang einen Teil der Maut-Einnahmen.

dpa