Niedersachsens Wirtschaftsminister Lies (SPD) besucht erneut den Iran. © Keyvan Taheri/Archiv

International

Wirtschaftsminister Lies eröffnet Repräsentanz im Iran

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) will am Sonntag in Teheran eine niedersächsische Repräsentanz eröffnen, die heimischen Firmen den Einstieg in den iranischen Markt erleichtern soll.