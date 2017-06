Ein Mann hält einen Fidget Spinner auf einem Finger, der sich gerade dreht. © Silas Stein

Wirbel um Spielzeug: Händler warten auf Fidget Spinners

Die Händler in Deutschland können die riesige Nachfrage nach dem Trendspielzeug Fidget Spinner derzeit nicht befriedigen. Ende April hatten YouTube-Videos aus den USA und Großbritannien, in denen Jugendlichen Tricks mit dem Kreisel zeigen, eine Lawine der Begeisterung bei den hiesigen Kids ausgelöst, wie Willy Fischel, Geschäftsführer des Bundesverbandes des Spielwaren-Einzelhandels in Köln, der Deutschen Presse-Agentur sagte.