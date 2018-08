Nach den Entdeckungen von sogenannten Feindeslisten in der rechtsextremen Szene fordern die Grünen Aufklärung über mögliche Niedersachsen-Bezüge. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden parlamentarischen Anfrage will die Landtagsfraktion der Grünen wissen, wie viele Niedersachsen und Örtlichkeiten im Land in diesen Listen aufgeführt wurden und ob beziehungsweise wie sie informiert wurden.