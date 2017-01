Wetter

Das Wochenende hat viele schneehungrige Sportler in den Harz gelockt. An der Küste herrschte Sturmflut. In den nächsten Tagen bleibt es weiter winterlich.

Altenau. Großer Andrang in den Wintersportorten im Harz: Tausende Menschen sind dort am Wochenende Ski gefahren und gerodelt. In den Höhen des Mittelgebirges lagen bis zu 80 Zentimeter Schnee. "Hier ist die Hölle los", sagte Angelika Rebentisch von der Touristik-Information Altenau-Schulenberg im Kreis Goslar. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbands waren fast 80 Prozent aller 52 Abfahrtspisten geöffnet, außerdem waren 380 Kilometern Loipen gespurt. Auch 25 Rodelbahnen hatten geöffnet.

Von den Straßen im Harz wurden trotz des Ansturms keine größeren Probleme gemeldet. Die Parkplätze waren aber knapp und der Andrang an den Liften sehr groß. Der Verkehr rolle den Umständen entsprechend gut, hieß es von einem Sprecher der zuständigen Polizeileitstelle in Braunschweig. "Die Leute haben so lange auf Schnee gewartet, die sind um jede Flocke froh", sagte er.

An der Küste fielen die Fluten höher aus als sonst. Besonders hoch stieg das Wasser im Mündungsbereich der Ems, dort gab es in der Nacht zum Samstag eine schwere Sturmflut, Hafenflächen standen unter Wasser, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Achim Stolz. Der Schnee im Harz soll in der kommenden Woche noch erhalten bleiben. Im restlichen Niedersachsen werden einzelne Schnee-Schauer erwartet, die aber weniger werden. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. "Wir haben ein bisschen Winter - mal sehen, wie lang", sagte Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst.