Das Winterwochenende hat in den Touristik-Gebieten des Oberharzes für einen großen Besucherandrang gesorgt. "Hier ist die Hölle los", sagte am Samstag Angelika Rebentisch von der Touristik-Information Altenau-Schulenberg im Kreis Goslar.

Altenau. Das Telefon stehe nicht mehr still. Die Leute erkundigten sich, ob die Loipen gespurt seien, ob die Lifte liefen und nach Rodelmöglichkeiten.

Dabei seien die Unterkünfte noch nicht ausgebucht. "Die meisten kommen aus dem Umland, aus Braunschweig und Hannover, die einfach zum Rodeln oder zum Skifahren einen Tagesausflug machen", sagte Rebentisch. Parkplätze seien knapp, der Andrang an den Liften sehr groß.

Im Harz sind derzeit 40 von 52 Pisten geöffnet, 22 von 35 Rodelbahnen präpariert und 307 Kilometer Loipen gespurt. Wer lieber Wandern will, für den stehen im Moment 186 Kilometer Winterwanderwege zur Verfügung, teilte der Harzer Tourismusverband auf seiner Webseite mit.

Autofahrer, die in die Skigebiete wollen, müssen sich im Harz allerdings auf winterliche Verkehrsverhältnisse und weitere Schneefälle einstellen. Auf einigen Straßen gebe es Schneeverwehungen. Es seien auch Bäume umgestürzt, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeileitstelle in Braunschweig. Der Verkehr rolle aber den Umständen entsprechend gut. "Die Leute haben so lange auf Schnee gewartet, die sind um jede Flocke froh", sagte er.

dpa