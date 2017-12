Eine Schneekanone versprüht Kunstschnee auf eine Skipiste. © Swen Pförtner/Archiv

Freizeit

Wintersportsaison beginnt im Harz

Im Harz ist alles weiß, die Wintersportsaison beginnt dieses Wochenende. Am Wurmberg öffnet bereits heute die größte Skilift-Anlage. Auf dem höchsten Berg in Niedersachsen lag am Donnerstag rund 80 Zentimeter Schnee.