Wetter

Tausende Wintersportler strömten am Wochenende bei Sonnenschein in die Skigebiete im Harz. An mehreren Stellen brach der Verkehr zusammen.

Goslar. Blauer Himmel und Schnee satt haben am Wochenende Tausende Wintersportler in den Harz gelockt. Nach Einschätzung der Polizei in Clausthal-Zellerfeld war der Ansturm am Sonntag noch größer als am Samstag. Die Verkehrslage sei "katastrophal, viel zu viel Verkehr", sagte ein Sprecher.

Am Samstag wurden wegen des großen Andrangs ab Mittag keine weiteren Skifahrer zur Wurmberg-Seilbahn in Braunlage gelassen. "Bitte weichen Sie auf andere Harzer Skigebiete aus!", hieß es zeitweise auf der Internetseite der Seilbahn. Am Sonntag blieben die Kassen geöffnet. An mehreren Orten brach wegen der vielen Autos der Verkehr zusammen.

In Goslar-Hahnenklee wurden am Samstag die Ortdurchfahrt und einige Abschnitte gesperrt. Überall im Harz gab es lange Staus. Es gab kaum freie Parkplätze. Teilweise war es so voll, dass falsch geparkte Autos nicht abgeschleppt werden konnten. Ein Polizeisprecher in Goslar meinte am Sonntag mit Blick auf den großen Andrang: "Trotzdem sind natürlich alle Gäste herzlich eingeladen, in den schönen Harz zu kommen."

Auch am Brocken gab es einen hohen Besucherandrang. Im Gegensatz zum westlichen Teil blieb die Verkehrslage im sachsen-anhaltischen Teil des Harzes aber ruhig.

Am Samstagabend hielten allerdings zwei Betrunkene die Rettungskräfte in Atem. Ein 30 Jahre alter Mann aus Goslar galt als vermisst. Er war mit einem 27-jährigen Freund vom Brockenplateau in Richtung Scharfenstein aufgebrochen. Während der Begleiter verletzt in der Nähe des Brockenhotels aufgefunden wurde, blieb der 30-Jährige zunächst verschwunden.

Wie sich später herausstellte, war er seelenruhig in einem Taxi nach Hause gefahren. Laut Schneebericht sind im gesamten Harz 47 von 52 Pisten geöffnet und 673 von 703 Kilometer Loipen gespurt. 28 von 35 Rodelbahnen sind präpariert, ebenso wie 270 von 321 Kilometer Wanderwege. dpa