Wintersportler im Harz müssen noch warten

Wetter

Trotz des ersten Schnees auf dem Brocken und den Kammlagen des Harzes müssen sich die Wintersportler noch gedulden. Die Temperatur auf dem Wurmberg, dem höchstgelegenen Skigebiet des Mittelgebirges, lag am Montag zwar weiterhin knapp unter dem Gefrierpunkt.

Braunlage. Es sei aber noch zu warm, um Kunstschnee zu produzieren, sagte ein Sprecher der Seilbahngesellschaft. Voraussichtlich werde die Schneeproduktion in zwei Wochen beginnen können. Wenn das Wetter mitspiele, könne die Skisaison dann noch vor Weihnachten eröffnet werden.

Das Skigebiet am 971 Meter hohen Wurmberg war im Jahr 2013 für zwölf Millionen Euro ausgebaut worden. Damals wurden neue Pisten und Lifte sowie der künstliche See für die mehr als 100 neuen Beschneiungsanlagen errichtet. Seither ist die Zahl der Skifahrer deutlich gestiegen. Im letzten Winter kamen rund 250 000 Skisportler, etwa doppelt so viele wie vor dem Ausbau.

