Energie

Wintershall investiert 30 Millionen Euro in Ölförderung

Die BASF-Tochter Wintershall investiert in die Ölförderung in Emlichheim (Grafschaft Bentheim) 30 Millionen Euro. Bis Frühjahr dieses Jahres sollen insgesamt zwölf neue Bohrungen entstanden sein - sechs von ihnen wurden schon bis zum Jahreswechsel abgeschlossen, teilte Wintershall am Mittwoch in Kassel mit.