Ein Schneemann steht am 20.11.2017 bei Oderbrück im Harz (Niedersachsen). © Swen Pförtner/Archiv

Wetter

Pünktlich zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte wird es kalt in Niedersachsen. Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen, die vielerorts bis auf den Gefrierpunkt sinken.

Hannover. Im Harz rechnen die Meteorologen bereits am Dienstagabend mit Schnee. In der Nacht zum Mittwoch müssen sich Autofahrer auf leichten Frost und stellenweise glatte Straßen einstellen. Auf Norddeutschlands höchstem Berg, dem Brocken, lagen schon am Sonntag rund 20 Zentimeter Schnee.

dpa