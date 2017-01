Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn. © Bernd Weissbrod/Archiv

Auto

Winterkorn will in Abgas-Untersuchungsausschuss kommen

Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn will in der nächsten Woche in den Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags kommen. Sein Anwalt Felix Dörr sagte dem "Handelsblatt", Winterkorn werde selbstverständlich der Ladung folgen.