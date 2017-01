Auf einer Tafel steht «1./2. Stunde fällt aus!!!». © Caroline Seidel/Archiv

Unwetter

Wintereinbruch hat Schulausfälle in Niedersachsen zur Folge

Wegen des Wintereinbruchs fallen am Freitag in vielen Regionen Niedersachsens die Schulen aus. So wiesen die Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim auf ihrer Webseite auf die Schulausfälle hin.