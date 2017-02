Spatzen sitzen bei Sonnenschein und geringen Temperaturen. © Arno Burgi/Archiv

Wetter

Winter war ungewöhnlich trocken und sonnig

Der Winter in Deutschland war außergewöhnlich trocken, sonnig und etwas zu mild - auch in Niedersachsen. Dort wurden durchschnittlich 2,2 Grad Celsius gemessen, ein Grad mehr als im langjährigen Durchschnitt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte.