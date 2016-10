Notfälle

Ein Schwertransporter hat im Kreis Celle die Ortseinfahrt von Winsen (Aller) blockiert. Trotz höchster Sicherheitsbedenken der begleitenden Beamten habe der Fahrer versucht, den Winsener Kreisel zu durchfahren und sei prompt mit einem Achsbruch liegengeblieben, teilte die Polizei mit.

Winsen. Die Zugmaschine habe sich beim Rangieren im Erdreich festgefahren und der Auflieger habe auf den Bordsteinen aufgesetzt, wobei es zu dem Achsschaden kam. Nach der Panne in der Nacht zum Mittwoch wurde eine Baustellenampel aufgebaut, um den Verkehr an der blockierten Landstraße zu regeln. Im Laufe des Tages sollte der Transporter geborgen werden.

Der Schwertransporter einer österreichischen Firma sollte von der Autobahnabfahrt Soltau-Süd durch den Landkreis Celle Richtung Schwarmstedt geführt werden. Schon in der Nacht zuvor hatte der Fahrer aufgrund der Größe und des Gewichts seines Transportes Schwierigkeiten, einen Kreisverkehr am Ortsausgang von Bergen schadlos zu passieren. Es kam zu aufgewühltem Erdreich, zerbrochenen Betongittersteinen und schief stehenden Verkehrszeichen. Was der 143 Tonnen schwere und fast 40 Meter lange Transport geladen hatte, konnte die Polizei nicht sagen.

dpa