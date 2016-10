Zwei Windkraftanlagen und ein Kraftwerk sind zu sehen. © Lukas Schulze/Archiv

Energie

Windkraft-Ausbau im Norden wird deutlich gebremst

Im Norden Deutschlands sollen künftig deutlich weniger neue Windkraft-Anlagen gebaut werden als bisher. Nach einem am Dienstag bekanntgewordenen Entwurf für eine Verordnung der Bundesnetzagentur müssen die Regionen, in denen in der Vergangenheit die meisten neuen Windparks entstanden sind, künftig mit etwas mehr als der Hälfte des bisherigen Zubaus auskommen.