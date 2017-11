Der Bezirksleiter der IG-Metall Küste, Meinhard Geiken. © Christian Charisius/Archiv

Energie

Windenergie: IG Metall protestiert gegen Jobverluste

Die IG Metall Küste hat vor dem Verlust weiterer Arbeitsplätze bei den Herstellern von Windkraftanlagen in Norddeutschland gewarnt. "Stoppt den Kahlschlag in den Unternehmen", forderte Bezirksleiter Meinhard Geiken bei einer Kundgebung vor der Siemens-Niederlassung am Mittwoch in Hamburg.