Energie

Das Bündnis Bürgerenergie befürchtet wegen der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) enorme Schwierigkeiten für sogenannte Bürgerwindparks. "Die Bedrohung für kleinere Projekte ist massiv", sagte René Mono, der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses Bürgerenergie.

Hannover. Er forderte von der Politik faire Wettbewerbschancen und verlässliche Investitionsbedingungen. Die Zukunftsaussichten der Windenergie diskutieren Vertreter der Branche am Donnerstag in Hannover auf dem dritten Windbranchentag.

Mit der Reform des EEG erhalten Betreiber von Windparks ab 2017 für eingespeisten Strom keine gesetzlich festgelegte Vergütung mehr. Stattdessen werden neue Projekte ausgeschrieben: Wer zum niedrigsten Preis Strom anbietet, erhält den Zuschlag.

Niedersachsen hat mit 5783 Windrädern an Land die meisten Windanlagen bundesweit. Laut dem Beratungsunternehmen Deutsche Windguard, das die Daten für die Bundesländer erhebt, haben die Anlagen in Niedersachsen eine Leistung von 8957 Megawatt. Damit liegt das Land vor Schleswig-Holstein auf Platz eins. Für Anlagen auf See werden die Zahlen nach Nord- und Ostsee unterschieden. Laut Umweltministerium sind bis Mitte 2016 Offshore-Windleistungen von 3213 Megawatt in der Nordsee und rund 340 Megawatt in der Ostsee am Netz gewesen.

Umweltschutzverbände begrüßen zwar meist den Ausbau der erneuerbaren Energien wie der Windkraft, Vögelschützer kritisieren ihn allerdings, weil häufig Vögel oder Fledermäuse von Rotorblättern getötet werden.

dpa