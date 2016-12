Gesundheit

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Vogelgrippeepidemie im November sind nun auch im Landkreis Stade zwei Tiere dem Virus zum Opfer gefallen. Die beiden Reiherenten wurden in der Nähe des Elbufers in Krummendeich gefunden.

Krummendeich. Ab Mittwoch treten in einem Beobachtungsgebiet rund drei Kilometer um den Fundort besondere Verhaltensregeln in Kraft, wie Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Demnach herrscht unter anderem Stallpflicht für Geflügel in diesem Radius; zudem müssten angeordnete Sicherheitsmaßnahmen für das Betreten von Ställen eingehalten werden. Insgesamt befinden sich im beobachteten Gebiet 22 Geflügelhaltungen mit insgesamt 122 500 Tieren.

dpa