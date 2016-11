Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. © Arne Dedert/Archiv

Wiesenhof-Tochter unterliegt im Streit um Grundwasser

Der Geflügelfleischproduzent Wiesenhof in Lohne darf nicht wie vom Landkreis Vechta genehmigt Grundwasser entnehmen. Das hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht am Mittwoch in einem Rechtsstreit von Umweltschützern mit der Wiesenhof-Tochter Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH entschieden, wie eine Sprecherin mitteilte.