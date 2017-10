Nach einem Brand ist der Wiesenhof-Schlachthof in Lohne nun wieder erneuert. © F. Gentsch/Archiv

Agrar

Wiesenhof-Schlachthof wird wieder in Betrieb genommen

Die am Ostermontag 2016 in großen Teilen niedergebrannte Hähnchen-Schlachterei von Wiesenhof in Lohne bei Vechta steht vor der Wiederinbetriebnahme. Noch ist nach Unternehmensangaben der wiederaufgebaute Schlachthof in Teilen zwar noch Baustelle.