Carmen Gürster vermisst einen der Seehunde mit dem Zollstock. © Ingo Wagner

Wiegen und Messen im Zoo: Eisbär Lloyd ist der Dickste

Zähl- und Messtag im Zoo am Meer in Bremerhaven: Kurz vor Jahresende sind dort am Donnerstag die Tierpfleger mit Zollstock und Waage angerückt, um Inventur zu machen.