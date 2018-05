Eine Wölfin ist im Heidekreis von einem Auto überfahren und getötet worden. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag bei Dethlingen in der Nähe von Munster, wie das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Mittwoch mitteilte.