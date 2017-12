Wieder Wolf auf A7 überfahren

Unfälle

Erneut ist ein Wolf auf der A7 getötet worden. Das Tier wurde hinter einer Leitplanke auf dem Parkplatz der Raststätte Seevetal im Kreis Harburg gefunden. Das sagte eine Sprecherin vom Wolfsbüro des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz am Dienstag.

Westenholz. Die Polizei geht davon aus, dass der Wolf überfahren wurde. Der Rüde sei der zehnte Wolf, der in diesem Jahr in Niedersachsen tot entdeckt wurde.

Zuletzt war am Freitag ein Wolf auf dem Zubringer der A27 zur A7 im Heidekreis von einem Lastwagen überfahren worden. Die beiden Tiere werden nun im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht. Zudem soll das Senckenberg-Institut in Gelnhausen anhand von Gewebeproben herausfinden, aus welchem Rudel sie stammen.

