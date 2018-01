TARIFKAMPF: Verdi will auch den Paketdienst DPD in Hannover vor der nächsten Gesprächsrunde bestreiken.

© Foto: dpa

TARIFKONFLIKT

Wieder Streiks bei Paketzustellern

Die Gewerkschaft Verdi bringt wieder Druck in den Tarifkonflikt bei den Speditionen und Paketdiensten: Erste Streiks laufen und am Mittwoch soll es eine Kundgebung in Hannover vor dem Sitz des Arbeitgeberverbandes GVN geben.