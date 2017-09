Wie kleine Käfer eine Deichreparatur verhindern

Wendland

Seit vier Jahren soll der Deich an der Elbe im Wendland aufgeschüttet werden. Stattdessen wird jetzt an einer Stelle für eine halbe Million Euro eine Betonwand gebaut – wegen Käfern.

Jasebeck. Bei Jasebeck, einem Ortsteil der Gemeinde Damnatz, im Landkreis Lüchow-Dannenberg, leben ein paar dieser stark gefährdeten Tiere – der Heldbock und der Eremit – auch Juchtenkäfer genannt. Ihre Lebensräume sind sterbende und faulende Bäume. Erstmal kein Problem, wenn sich die Bäume nicht so nah an einem Deich befinden würden, der für die 294 Bewohner von Damnatz lebenswichtig ist.

Als 2013 die Elbe über die Ufer trat, verhinderte der Deich eine Katastrophe. Jetzt wäre es an der Zeit sich zu revanchieren und mit einem Budget von 42 Millionen Euro – unter anderem ermöglicht durch die EU – die Deiche aufzuschütten, die von dem Hochwasser auch Schäden genommen haben. Ein ganzer Meter an Höhe fehlt. Es gibt nur ein Problem: „Zwei Uraltbäume stehen so nah am Deich, dass man sie fällen müsste, um den Deich aufschütten zu können. Aber die Eremiten-Käfer, die dort leben, dürfen nicht aus ihrem Lebensraum genommen werden“, erklärt Willi Fabel. Er ist ehrenamtlicher Deichhauptmann und zuständig für die Pflege und Unterhaltung des Deichs in Damnatz und Jasebeck.

Hier leben die gefährdeten Käferarten.

Da der Deich dort nicht aufgeschüttet werden kann, ist eine Spundwand auf einer Länge von rund 100 Metern eine wahrscheinliche Option – Mehrkosten von 500 000 Euro und laut Fabel nicht mit der gleichen Sicherheit verbunden. Spundwände sind zusammengesetzte Wände, oft aus Stahl, die zum Schutz gegen Hochwasser eingesetzt werden. „Sollte es ein Hochwasser wie vor vier Jahren wieder geben, halten die das nicht. Das garantiere ich Ihnen. Von der zusätzlichen halben Million Euro mal ganz abgesehen“, beschwert sich der Damnatzer. Tatsächlich sind Spundwände nicht gegen übermäßige Korrosion – die Zersetzung von Metall durch Wasser und Luft – geschützt. „Und das verrückteste ist, dass diese Bäume sterben. Sonst würden die Käfer dort doch gar nicht leben! Die könnten sich in fünf Jahren verabschiedet haben. Dann haben wir eine Spundwand – und den Salat, wenn das Hochwasser kommt.“

Die naheliegende Idee: die Käfer umsiedeln. Aber „Weil diese Arten sehr speziell sind, wären Umsiedlungsmaßnahmen sehr aufwendig beziehungsweise beim Heldbock nach derzeitigem naturschutzfachlichen Kenntnisstand kaum durchführbar.“ Heiko Warnecke ist beim niedersächsischen Landesbetrieb für Natur- und Wasserschutz verantwortlich für den Bau solcher Anlagen wie der Spundwand. Er betont aber auch, dass die Wand nur „eine von mehreren möglichen Alternativen ist.“ Die Planung selbst steckt also noch in ihren Anfängen. Auch, dass die Bäume absterben ändert nichts an der Situation, denn das kann „in der Regel viele Jahrzehnte umfassen.“ Ein konkreter Zeitraum kann ohne passende Expertise „nicht genannt werden“, so Warnecke.

Auch die Bäume in ihrer Gänze zu versetzen, ist wohl keine Option, da das die uralten Bäume nicht überleben würden. „Naturschutz ist mir sehr wichtig, aber der Schutz von Menschen eben auch“, sagt Fabel. Sollte das Wasser tatsächlich aufgrund dieser Maßnahmen nicht aufgehalten werden können, wäre der Schaden erheblich. Je nach Ausmaß könnte ein Großteil des Wendlands überflutet werden. Landwirtschaft, Schüler- und Einkaufszentren – alles wäre gefährdet. Und auch die Käfer würden das vermutlich nicht überleben. Es könnte das Land Niedersachsen letztlich mehr kosten als eine halbe Million Euro für eine Stahlwand, die auch aus Steuergeldern finanziert wird – umso ärgerlicher, sollte sie umsonst gewesen sein.

So sah das Wendland 2013 aus. Damals rettete der Deich die Gemeinden.

Vier Jahre dauert die Planung bereits und steht momentan still. Heike Dinkel ist Friseurmeisterin und lebt in Damnatz – nicht weit entfernt von der geplanten Stelle und direkt neben dem Deich. „Man wünscht sich einfach, sie wären nicht da“, schimpft die 54-Jährige über die Käfer. „Wieso muss ein Tier mehr geschützt werden, als ein Mensch?“ 2013 war sie zwar nicht in Gefahr aber es konnte sie keiner während des Hochwassers mit dem Auto erreichen – ein unfreiwilliges Eremiten-Dasein. So etwas will sie nicht noch einmal erleben. Dinkel ist Mitglied im Gemeinderat von Hitzacker. Die dort ansässigen Bauern fragen ständig nach der geplanten Wand. Sie versucht neutral zu bleiben: „Ich sage dann, dass wir ohne Insekten auch keine Vögel hätten. Naturschutz hat schon ihren Sinn.“ Dass die Käfer nicht einfach umgesiedelt werden, versteht sie allerdings nicht.

„Irgendwann sterben die Bäume und die Käfer sind weg.“ Dinkel hofft, dass den Menschen in Jasebeck und Damnatz nicht ein ähnliches Schicksal bevorsteht. Sollte die Spundwand nicht halten, könnten die Menschen im Wendland ihre Häuser verlieren. Bei solchen Aussichten kann man Egoismus durchaus verstehen.

Von Jan Heemann