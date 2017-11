Kran habt den Wichernkranz auf den Lüneburger Wasserturm. © Philipp Schulze

Brauchtum

Wichernkranz soll auf Lüneburgs Wasserturm gehoben werden

Ein Rekord-Adventskranz ist in der Weihnachtszeit über den Dächern Lüneburgs zu bewundern. Der gewaltige Wichernkranz sollte am Montag mit einem Kran auf den neogotischen Wasserturm in der Altstadt gesetzt werden.