Freizeitsportler laufen Bruchhausen-Vilsen gegen eine Dampflok an. © Ingo Wagner/Archiv

Freizeit

Bei einem Duell "Mensch gegen Maschine" sind am Sonntag rund 220 Läufer gegen die Museums-Eisenbahn in Bruchhausen-Vilsen im Kreis Diepholz angetreten. Die Freizeitsportler liefen die 7,8 Kilometer lange Strecke zwischen Bruchhausen-Vilsen und Asendorf mit dem Ziel, schneller als die historische Lok zu sein.

Bruchhausen-Vilsen. Und das gelang sehr vielen: "Der Dampflokzug hat nicht gewonnen, er ist dieses Jahr sogar deklassiert worden, weil ein Großteil der Läufer schneller war", sagte Organisator Axel Burmeister.

Die Zuschauer verfolgten das Rennen direkt vom Zug aus oder standen an der Strecke. Die Teilnehmer starteten in drei Wettläufen, die Strecke verlief überwiegend neben der Bahnlinie oder in Sichtweite. Erstmals gab es auch einen Lauf für Kinder über eine Strecke von etwa 750 Metern, 60 Mädchen und Jungen rannten mit dem Zug um die Wette.

Der historische Zug fuhr mit zwei Lokomotiven - einer vorne und einer hinten. Auch im kommenden Jahr soll es das Rennen "Mensch gegen Maschine" geben: "Wir möchten dieses Duell etablieren und werden uns etwas einfallen lassen, damit die Loks schneller sind", sagte Burmeister.

dpa