Spaziergänger am Strand von Norderney laufen bei kräftigem Wind. © Ingo Wagner/Archiv

Wetter

Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen an der Küste

Nach den Unwettern vom Pfingstwochenende warnt der Deutsche Wetterdienst auch am Mittwoch vor schweren Sturmböen vor allem an der Nordseeküste. Auf Norderney wurden vorsorglich die Strandkörbe in höher liegende Bereiche geräumt.