Wetter

Der Deutsche Wetterdienst warnt für weite Teile Niedersachsens und Bremens vor Schnee, Frost und Glätte. In der Nacht zum Dienstag fielen in Hannover und nördlicheren Teilen des Landes die ersten Schneeflocken.

Hannover. Nach Angaben der Polizei in Hannover kam es auf der Autobahn 2 zwischen Hannover und Dortmund zu Staus wegen der Glätte. Die Ursache dafür seien Lastwagen, die wegen der Wetterbedingungen an Steigungen nicht vorankämen. Eine erhöhte Zahl an Unfällen habe es bislang aber nicht gegeben.

dpa