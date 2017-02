Wetter

Wetterdienst warnt vor Orkanböen im Harz und an der See

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Orkanböen im Harz und an der Nordseeküste. Vor allem am Donnerstagnachmittag werden Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Stundenkilometer erwartet, wie der Wetterdienst am Mittwoch mitteilte.