Schnee liegt auf dem Brocken. © Stefan Rampfel/Archiv

Wetter

Wetterdienst rechnet mit reichlich Schnee im Harz

In den Hochlagen des Harzes wird es laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes bis Mittwoch erstmals in diesem Winter ergiebig schneien. Schon für die Nacht zum Dienstag rechne er mit zehn Zentimetern Schnee, sagte der Meteorologe Christoph Hartmann am Montag.