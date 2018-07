Das Wetter in Niedersachsen bleibt auch am Wochenende warm und sonnig. Die Temperaturen am Freitag werden zwischen 26 und 30 Grad liegen, sagte Meteorologin Magdalena Bertelmann vom Deutschen Wetterdienst. Damit werden die in anderen Teilen Deutschlands erwarteten Spitzenwerte von bis zu 34 Grad hierzulande nicht ganz erreicht.