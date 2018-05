Bremen

Mit der Ausstellung von 60 Fotoarbeiten will die Bremer Weserburg von diesem Freitag an zeigen, wie vielfältig das Gesamtwerk der heute 64-Jährigen ist. Nie zu vorher sei eine derart große Sammlung von Shermans Bildern in Norddeutschland zu sehen gewesen, sagte ein Museumssprecher. Die Fotografien stammen aus der Berliner Olbricht Collection.

"In der Tat hat die Künstlerin die feministischen Diskurse der Gegenwart enorm bereichert", so ein Sprecher. "Doch geht es in dieser Ausstellung auch um existenzielle Themen, um Träume, Ängste und bisweilen verstörende und erschreckende Gewalt- und Todesfantasien." Nach Angaben der Weserburg soll die Ausstellung einen Eindruck von Shermans Konzept vermitteln, mit dem die Künstlerin stereotype Frauenbilder vorführt. "Sie vermag am Ende aufzuzeigen, wie wir uns allmählich an Muster gewöhnen, die uns zutiefst erschrecken." Die Schau "Cindy Sherman - Werke aus der Olbricht Collection" mit Bildern aus nahezu allen Werkphasen ist bis zum 24. Februar 2019 zu sehen.

dpa