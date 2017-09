Blaulicht einer Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Werkstatt brennt nieder: 250 000 Euro Schaden

Ein hoher Sachschaden ist bei einem Brand einer Werkstatt in Reeßum (Landkreis Rotenburg/Wümme) entstanden. Ein 36-Jähriger hatte an einem Auto Reparaturarbeiten vorgenommen, das Fahrzeug fing dabei Feuer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.