Naturschutz

Wenzel: Klimaschutz nützt den Deichen beim Küstenschutz

Die niedersächsischen Deiche an der Küste schützen nach einer neuen Berechnung Werte in Höhe von rund 129 Milliarden Euro. Die jährlichen Küstenschutzmittel von mehr als 60 Millionen Euro seien daher gut angelegtes Geld, sagte Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) am Mittwoch im ostfriesischen Norden.