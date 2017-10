Wenzel: Bergung von Frachter in den nächsten drei Tagen

Notfälle

Die Bergung der gestrandeten "Glory Amsterdam" gestaltet sich schwieriger als zunächst gedacht. Das Wasser ist zu flach, um den Frachter von der Sandbank vor Langeoog zu ziehen. Umweltschützer und Fischer sorgen sich, dass Öl auslaufen könnte.

Langeoog/Cuxhaven. Die Bergung des vor der Nordsee-Insel Langeoog auf Grund gelaufenen Frachters kann noch bis zu drei Tage dauern. Das sagte Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel am Montagabend nach einem Besuch des Havariekommandos in Cuxhaven. Ein Bergungsunternehmen aus den Niederlanden sei an Bord und erstelle einen Plan, um das Schiff freizubekommen, sagte der Grünen-Politiker. Am Dienstag werden die Bergungsmaßnahmen vorbereitet. Für den nächsten Schleppversuch müsse weiteres Einsatzmaterial angefordert werden, teilte das Havariekommando am Montagabend mit.

Die Spezialisten an Bord hätten am Nachmittag festgestellt, dass das Schiff derzeit keine erkennbaren strukturellen Schäden aufweist. Ein technischer Defekt an der Ruderanlage wurde untersucht. Ein Mechaniker sei im Auftrag der Reederei auf dem Weg. Er solle versuchen, die zurzeit nicht zu nutzende Ruderanlage zu reparieren.

Die 225 Meter lange "Glory Amsterdam" war am Sonntag während des heftigen Sturms auf eine Sandbank getrieben. Umweltschützer und Küstenfischer befürchten schlimme Folgen, denn in den Treibstofftanks des Schüttgutfrachters befinden sich gut 1800 Tonnen Schweröl sowie 140 Tonnen Marinediesel. Damit sei das Schiff eine erhebliche Gefahr für den Nationalpark Wattenmeer, teilte die Umweltschutzorganisation WWF mit. Die deutschen Kutter- und Küstenfischer haben die Sorge, dass austretendes Öl die Fanggebiete über Monate verschmutzen könnte.

"Es ist eine kritische Situation, aber die Experten sind der Meinung, dass man die Bergung vornehmen kann", sagte der niedersächsische Umweltminister. Das Team beim Havariekommando sei sehr professionell. "Sie nehmen regelmäßig Kontrollflüge vor, um Ölverschmutzungen frühzeitig zu erkennen", sagte der Grünen-Politiker. Das Ölüberwachungsflugzeug habe bisher keinen Austritt von Öl am Havaristen festgestellt, erklärte das Havariekommando. Der Hochseeschlepper "Nordic" und das Mehrzweckschiff "Mellum" seien weiterhin vor Ort.

