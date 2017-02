Unternehmen

Weniger Umschlag in Niedersachsens Seehäfen

In den 9 großen Seehäfen Niedersachsens sind im vergangenen Jahr weniger Güter und Waren umgeschlagen worden als 2015. Im Vergleich ging das Umschlagvolumen um sechs Prozent auf 48,6 Millionen Tonnen zurück, wie die Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen am Montag in Oldenburg mitteilte.