Leuchtspuren eines vorbeifahrenden Autos in der Morgendämmerung. © Julian Stratenschulte/Archiv

Unfälle

Weniger Tote auf niedersächsischen Straßen

Auf Niedersachsens Straßen kamen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 354 Menschen ums Leben. Das waren 19 Verkehrstote weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.