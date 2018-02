Boris Pistorius spricht bei einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. © Wolfram Kastl/Archiv

Kriminalität

Weniger Straftaten: Aufklärungsquote gestiegen

Die Zahl der Straftaten in Niedersachsen ist erneut rückläufig, während die Aufklärungsquote abermals gestiegen ist. Die Zahl der registrierten Straftaten sank im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent auf 526 120 Fälle, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Vorlage der Kriminalitätsstatistik für 2017 am Montag in Hannover.