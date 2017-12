Weniger Fledermäuse im Nationalpark Harz

Tiere

Im Nationalpark Harz sind in diesem Jahr weniger Fledermäuse als 2016 gezählt worden. Statt 236 seien es bei der Kontrolle der Winterquartiere nur 187 Exemplare gewesen, sagte Parksprecher Friedhart Knolle der Deutschen Presse-Agentur.

Wernigerode. Fledermausexperte Sigfried Wielert sieht darin aber keinen Trend. "Dass die Bestände von Jahr zu Jahr schwanken ist ganz normal."

Wielert zufolge finden Fledermäuse im Harz gute Bedingungen für ihr Winterquartier. Sie überwintern in Fels- und Baumhöhlen sowie in ehemaligen Bergwerksstollen. Ehrenamtliche wie Wielert pflegen die Quartiere und legen neue an. Viele Fledermausarten gelten als vom Aussterben bedroht.

dpa