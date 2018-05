Bei boomendem Arbeitsmarkt wagen immer weniger Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit - in Niedersachsen allerdings fiel das Minus am geringsten aus. In dem Bundesland gab die Zahl der Gründer je 10 000 erwerbsfähiger Menschen im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 um 4 auf 141 nach, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten "Gründungsmonitor" der staatlichen Förderbank KfW hervorgeht.