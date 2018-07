Trockenheit, hohe Temperaturen und die weiter geschrumpfte Anbaufläche haben die Erdbeerernte in Niedersachsen in diesem Jahr schlechter ausfallen lassen. Mit rund 30 200 Tonnen dürfte die Menge der geernteten Erdbeeren um knapp 15 Prozent unter dem schon vergleichsweise geringen Vorjahreswert liegen, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Hannover auf der Grundlage vorläufiger Ergebnisse mit.