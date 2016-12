Natur

Weniger Besucher in den Nationalparkhäusern im Harz

2016 sind weniger Gäste als sonst in die Nationalparkhäuser und Besucherzentren im Nationalpark Harz gekommen. Insgesamt seien in den acht Einrichtungen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen rund 236 800 Besucher gezählt worden, sagte Parksprecher Friedhart Knolle der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg.