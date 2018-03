Wenige elektronische Eingaben bei niedersächsischer Justiz

Justiz

Die niedersächsischen Gerichte sind für den elektronischen Rechtsverkehr gerüstet, allerdings beteiligen sich daran bisher weit weniger Rechtsanwälte als erwartet.

Hannover. Hintergrund seien die Anlaufschwierigkeiten mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach, teilte das Justizministerium in Hannover am Dienstag mit. Auch mit der Einführung des besonderen Notarpostfachs und des besonderen Behördenpostfachs gebe es Probleme. Seit Jahresbeginn sind bundesweit alle Gerichte und Staatsanwaltschaften gesetzlich dazu verpflichtet, Schriftsätze und andere Eingaben in elektronischer Form anzunehmen. "Auf Justizseite sind wir vorbereitet", sagte der Präsident des Landgerichts Hannover, Ralph Guise-Rübe.

dpa