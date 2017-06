Eine Schülerin meldet sich. © Julian Stratenschulte/Archiv

Schulen

Wenige Grundschulen wollen komplett auf Noten verzichten

Nur einzelne Grundschulen in Niedersachsen arbeiten nach Angaben des Kultusministeriums komplett ohne Zensuren. Vor einem Jahr hatte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) es den Grundschulen ermöglicht, per Konferenzbeschluss auch in der dritten und vierten Klasse Berichts- statt Notenzeugnisse zu vergeben.